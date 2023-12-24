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Arnavutköy'de feci kaza: Beton tankının içine düşen işçi öldü - Son Dakika
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Arnavutköy'de feci kaza: Beton tankının içine düşen işçi öldü

Arnavutköy'de bir beton fabrikasında çalışan işçi, bakım için tırmandığı beton tankının içine düşerek hayatını kaybetti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Arnavutköy\'de feci kaza: Beton tankının içine düşen işçi öldü
24.12.2023 - 22:45,
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Arnavutköy'de feci kaza: Beton tankının içine düşen işçi öldü

İSTANBUL - Arnavutköy'de hazır beton üreten tesiste bakım için tırmandığı beton tankının içine düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay Hadımköy Ömerli Mahallesi'nde hazır beton üreten Desentaş isimli fabrikada yaşandı. Metrelerce yükseklikteki beton tanklarına bakım için tırmanan Ersin Koran isimli işçi, bir anda dengesini kaybederek içeri düştü. Kazada Ersin Koran olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Hayatını kaybeden işçisi düştüğü yerden kurtarma çalışmaları başlatıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de feci kaza: Beton tankının içine düşen işçi öldü - Son Dakika


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