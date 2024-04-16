Arnavutköy'de gecekondu yangını söndürüldü

3.Sayfa

Arnavutköy'de ağaçlık alanda bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Arnavutköy Ziyagökalp Mahallesi'nde ağaçlık alanda bulunan bir gecekonduda henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. Çıkan yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Çıkan yangında yaralanan olmazken gecekondu ise kullanılamaz hale geldi. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatırken yangının çıktığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL