Arnavutköy'de göçmen kaçakçıları vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı: 8 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de göçmen kaçakçıları vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı: 8 gözaltı

Geniş Video İzle

Arnavutköy ilçesinde bir kamyonet kasasına doldurulan göçmenleri fark eden vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Polis ekipleri, 7 kaçak göçmen ve kamyonet şoförünü yakalayarak gözaltına aldı. Olay anı ve göçmenlerin bulunduğu kamyonet cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

30.08.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de göçmen kaçakçıları vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı: 8 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kamyonet kasasına doldurulan göçmenleri fark eden vatandaşlar, polis ekiplerine ihbarda bulundu. Araç hareket etmeden olan yerine gelen ekipler, 7 kaçak göçmen ve kamyonet şoförünü gözaltına aldı.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamyonetin kasasına yabancı uyruklu şahısların bindiğini gören vatandaşlar, durumdan şüphelenerek polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptığı çalışmalarda yurt dışına kaçırılma vaadiyle kandırılmış 1'i kadın, 6'sı erkek toplamda 7 göçmen ve kamyonetin şoförünü yakaladı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin şahısları yakalama anı ve kamyonet kasasında bulunan göçmenler bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: İHA

Arnavutköy, İstanbul, 3-sayfa, Göçmen, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de göçmen kaçakçıları vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı: 8 gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Devlet erkanı Ata’nın huzurunda İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Anıtkabir Özel Defteri’ne düştüğü not Devlet erkanı Ata'nın huzurunda! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir Özel Defteri'ne düştüğü not
09:29 Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi Dilruba Kayserilioğlu tutukluluğundan sonra gece saatlerinde tahliye edildi
00:47 Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar Isırık izleri kime ait Tüm okların çevrildiği ağabeyle ilgili yeni karar! Isırık izleri kime ait?
23:12 Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi Hastaneye gidince 56 yıldır tek böbreği olduğunu öğrendi
13:53 45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor 45 bin nüfusluk ilçeyi kalkındıracak çalışma! Jandarma gece-gündüz nöbet tutuyor
17:31 Sebebi taraftarlar UEFA’dan maça saatler kala Trabzonspor’a ceza Sebebi taraftarlar! UEFA'dan maça saatler kala Trabzonspor'a ceza
16:49 Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi Metrobüs kazasında hayatını kaybeden gencin yakınları sinir krizi geçirdi
16:41 İşin içinde Mbappe de var Carlo Ancelotti’den Arda Güler’e yeni görev İşin içinde Mbappe de var! Carlo Ancelotti'den Arda Güler'e yeni görev
16:32 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım, eylül ayında evleniyor
16:28 Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı Joshua King, Fransız ekibine imzayı attı
16:27 Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı Göz ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti, gözünden canlı kene çıktı
15:43 Brighton’da gündem Ferdi Kadıoğlu Herkes yaptığı seçimi konuşuyor Brighton'da gündem Ferdi Kadıoğlu! Herkes yaptığı seçimi konuşuyor
15:27 Yeşilçam’ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı Yeşilçam'ın usta oyuncusu Sevil Üstekin son yolculuğuna uğurlandı
15:25 Rakibine tekme atan Muslera’ya UEFA’dan ağır ceza Rakibine tekme atan Muslera'ya UEFA'dan ağır ceza
15:25 Bursa’da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı Bursa'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2024 11:27:45. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de göçmen kaçakçıları vatandaşın dikkati sayesinde yakalandı: 8 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement