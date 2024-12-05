Arnavutköy'de 'Güven ve Huzur' Toplantısı - Son Dakika
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Arnavutköy'de 'Güven ve Huzur' Toplantısı

Arnavutköy\'de \'Güven ve Huzur\' Toplantısı

Arnavutköy Emniyeti, sorunlara çözüm aramak için 'Güven ve Huzur' toplantısı düzenledi.

05.12.2024 16:53
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Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 'Güven ve Huzur' toplantısı düzenlendi. Katılımcılar ilçe emniyeti tarafından dinlendi. Problemlere köklü çözümler ve ilçe genelindeki olaylarla alakalı istatistikler paylaşıldı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede bulunan AVLU 34 AVM Kültür Merkezi'nde 'Güven ve Huzur' toplantısı düzenlendi. Toplantı Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Cemil Erim'in başkanlığında koordine edildi. Program Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürü 2. Sınıf Emniyet Müdürü Cemil Erim'in sunumlarıyla başladı. Yıl içerisindeki etkinlikler ve istatistikler katılımcılarla paylaşıldı. Programa ilçedeki Dernek Başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, muhtarlar, idari yöneticiler ve vatandaşlar katıldı. Programda İlçe Emniyet yetkilileriyle katılımcılar direkt kontak kurarak ilçedeki huzurun ve yaşanan asayiş problemlerinin minimuma indirilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de 'Güven ve Huzur' Toplantısı - Son Dakika

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