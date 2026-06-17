Arnavutköy\'de tehlikeli kavşak vatandaşları isyan ettirdi

Arnavutköy'de Eski Edirne Asfaltı Caddesi ile Mekke Caddesi'nin kesişimindeki kavşak, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor. Vatandaşların iddiasına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce yapılan mevcut kavşak düzenlemesi nedeniyle sürücüler her gün kaza tehlikesiyle karşı karşıya kalırken, bazı sürücüler de yaklaşık 50 metre ters yöne girerek ana caddeye bağlanmaya çalışıyor. Dron ve araç kameralarına yansıyan görüntülerde karşı karşıya gelen araçlar ve yaşanan tartışmalar dikkat çekti.

Olayların yaşandığı nokta, Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde Eski Edirne Asfaltı Caddesi ile Mekke Caddesi'nin kesişiminde bulunan Vadi Park önü. İddiaya göre mevcut trafik düzenlemesi nedeniyle Vadi Park tarafından gelen sürücüler, doğrudan gitmek istedikleri istikamete ulaşamıyor. Sürücülerin yaklaşık 1,5 ila 2 kilometrelik güzergahı kullanarak Karlıbayır Kavşağı'ndan dönüş yapmak zorunda kalması nedeniyle bazı vatandaşlar yasak olmasına rağmen yaklaşık 50 metre ters yöne girerek ana caddeye bağlanmaya çalışıyor. Bu durum ise, sık sık kaza tehlikesine, sürücüler arasında yol verme tartışmalarına ve trafik yoğunluğuna neden oluyor.

Mahalle sakinlerinin cep telefonu ve araç kameralarıyla kaydettiği görüntülerde, ters yönden ilerleyen araçların karşıdan gelen sürücülerle burun buruna geldiği, bazı sürücülerin son anda manevra yaparak muhtemel kazaları önlediği görüldü. Bölgedeki tehlike dron kamerasıyla da havadan görüntülendi.

"2 senedir mücadele ediyoruz"

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Muhtarı Cengiz Güzel, sorunun yaklaşık iki yıldır devam ettiğini belirterek, "Bununla alakalı iki senedir bir mücadelemiz var. Hem sosyal medyada hem de ilçe belediyemiz ve büyükşehir nezdinde sıkıntılarımızı dile getirdik. Burada vatandaşın büyük mağduriyeti var. Terse gidişler oluyor, insanlar karşı karşıya geliyor. Aynı zamanda dönmek isteyenler Karlıbayır Kavşağı'na gidiyor, oradaki dönüşler de zorlaşıyor ve bölge kalabalık hale geliyor" dedi. Güzel, "Buranın projesi hazır. Yaklaşık iki senedir projesi hazır ve bakanlık onayları alınmış durumda. Bunun acilen hayata geçirilmesini istiyoruz. Sürekli şikayet alıyoruz. Defalarca tartışma ve kaza tehlikesi görüntüleri var. Buranın çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her gün yol tartışması yaşanıyor"

Bölgede yaşayan ve aynı zamanda taksi şoförlüğü yapan Bulut Tutuşan ise yaşanan sıkıntının yalnızca mesafeden ibaret olmadığını belirterek, "Şu arkamda gördüğünüz kavşağın düzenlenmesi gerekiyor. Burada her gün birkaç kez kaza meydana geliyor. Vadi Park tarafından gelen araçlar yukarı istikamete gidemediği için Karlıbayır göbekten dönmek zorunda kalıyor. Karlıbayır zaten günün her saati yoğun. Mesele kilometre değil; hem zamandan kaybediyoruz hem de oradaki trafiği sıkıştırıyoruz" diye konuştu. Tutuşan, "Biz taksi durağından çıkıp hemen karşımızdaki noktaya bile doğrudan gidemiyoruz. İnsanlar dolaşmamak için buradan direkt karşıya geçmeye çalışıyor. İnanın her gün yol tartışması yaşanıyor, her gün birkaç kaza tehlikesi mutlaka oluyor. Yazık, günah" dedi.

Mahalle sakinleri, bölgede nüfus ve araç yoğunluğunun her geçen gün arttığını belirterek, muhtemel can kayıpları yaşanmadan kavşak düzenlemesinin bir an önce hayata geçirilmesini istiyor. - İSTANBUL