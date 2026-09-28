Arnavutköy\'de İETT durağının camını kıran kadın polis tarafından yakalandı

Arnavutköy'de gece saatlerinde annesiyle tartıştıktan sonra öfkelenen Buse Nur Y., eline aldığı kaldırım taşıyla İETT otobüs durağının camını kırdı. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri şüpheliyi yakaladı. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen Buse Nur Y.'nin, "kamu malına zarar verme" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Olay, gece saatlerinde Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Buse Nur Y., annesiyle yaşadığı tartışmanın ardından öfkelendi. İddiaya göre eline kaldırım taşı alan kadın, İETT otobüs durağının camına taşı fırlatarak camı kırdı. Yaşananların ardından şüpheli bölgeden uzaklaşırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Devriye ekipleri yakaladı

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda kimliği belirlenen Buse Nur Y. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Yapılan incelemelerde kadının çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Adliyeye sevk edilecek

Buse Nur Y.'nin polis merkezindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından "kamu malına zarar verme" suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan kadının elindeki kaldırım taşıyla İETT durağının camını kırdığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.