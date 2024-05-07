Arnavutköy\'de İlkokul Öğrencilerine Trafik Bilinci Eğitimi Verildi

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Arnavutköy'de polis ve jandarma ekipleri tarafından Trafik Haftası nedeniyle ilkokul öğrencilerine 'trafik bilinci' eğitimi verildi. Öğrenciler doyasıya eğlenirken aynı zamanda trafikte yapılması gereken davranışları öğrendi.

Arnavutköy'de İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Büro ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması tarafından Trafik Haftası nedeniyle ilçede bulunan ilkokul öğrencilerine trafik bilinci eğitimi verildi. Ekipler çocuklara trafik levhalarının anlamlarını, yaya geçidi kullanımının önemi ve doğru kullanılmasına yönelik bilgiler verdi. Öğrenciler aynı zamanda trafik eğitim parkuruna kurulan simülasyon ile hem sürücülerin hem de yayaların yapması gereken kurallar doğrultusunda bilinçlendirildi. Öğrenciler polis ve jandarma ile yaptıkları derste hem doyasıya eğlendi hem de bilgilendi.

"Kurallara uyduktan sonra hem kendi hem de karşımızdaki insanların hayatının söz konusu olduğunu öğretiyoruz"

Eğitim programı hakkında bilgi veren Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Çevremizdeki okullarımızdan öğrencilerimizi buraya davet ediyoruz. Trafik Haftası olması sebebiyle çocuklarımız öncelikle sınıflarda teorik eğitimleri aldılar ve uygulamalı eğitime geçtiler. Amacımız toplumumuzun trafiğin toplu hareket edebilme algısını geliştirdiğini evlatlarımıza ve gençlere öğretmek. Kurallara uyduktan sonra hem kendi hem de karşımızdaki insanların hayatının söz konusu olduğunu öğretiyoruz. Yeni dönemde buraları geliştirerek ve eğitim alan evlatlarımızın sayısını arttırarak devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Polislerle ders işlemek çok eğlenceliydi"

Eğitime katılan öğrencilerden Muhammet Hamza Ertaş, " Bize nasıl araba sürmemiz gerektiğini, geçitleri nasıl kullanmamız gerektiğini ve trafik levhalarının anlamlarını öğrendim. Polislerle ders işlemek çok eğlenceliydi" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL