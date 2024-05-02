Arnavutköy'de İnsana Ait Kafatası ve Kemik Parçaları Bulundu

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Arnavutköy'de orman işletme şefliğinde çalışan işçiler tarafından insana ait olduğu değerlendirilen kafatası ve kemik parçaları bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin geniş çaplı çalışmasının ardından kalıntılar incelenmek üzere Adli Tıpa Kurumu'na götürüldü.

Olay, Arnavutköy İmrahor Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, orman işletme şefliğinde çalışan işçiler bir ağaç dibinde kemik parçaları olduğunu fark etti. Parçalara yaklaşan işçiler bir kafatası ve iki kemik parçasının insana ait olduğunu düşünerek polise ihbarda bulundu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kemiklerin bulunduğu alan ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar doğrultusunda başka herhangi bir ize rastlanmazken kalıntılar incelenmek üzere Adli Tıpa Kurumu'na götürüldü. Konuya ilişkin ekiplerin çalışmaları ise sürüyor. - İSTANBUL