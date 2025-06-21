Arnavutköy'de bir kadın sokak ortasında yanındaki şahıs tarafından darbedildi. Şiddet anı cep telefonu kamerasına yansırken, çevredeki vatandaşların olaya müdahale etmemesi dikkat çekti.
Olay Arnavutköy Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir şahıs, sokak ortasında yanındaki kadına bağırmaya başladı. Kısa sürede tartışma yerini fiziksel şiddete bıraktı. Saldırgan yanındaki kadını darbetti. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, olay anında çevrede bulunan vatandaşların müdahalede bulunmaması dikkat çekti.
Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlattığı ve görüntülerde yer alan şüphelinin tespit edilerek gözaltına alındığı öğrenildi. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de Kadına Saldırı - Son Dakika
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