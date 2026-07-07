Arnavutköy'de Kamyon Devrildi, Olayda Yaralı Var

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği market kamyonu çevre yolundan yan yola devrildi. Bariyerleri yıkarak yan yola savrulan kamyonun devrildiği sırada yolda araç ya da yaya bulunmaması olası bir faciayı önledi. Kaza yapan kamyon drone kamerasıyla havadan görüntülendi.

Kaza, Arnavutköy Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan Vurankaya idaresindeki 34 KA 4346 plakalı Onur Marketler'e ait nakliye kamyonu, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan kamyon yol kenarındaki bariyerleri yıkarak çevre yolundan yan yola devrildi. Kamyonun devrildiği sırada yan yolda herhangi bir araç veya yayanın bulunmaması olası bir faciayı önlerken kamyonun sürücüsü olan Emirhan Vurankaya yaralandı. Yaralı sürücü ambulans ile Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, devrilen kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı. Öte yandan çevre yolundan yan yola devrilen kamyon ve bariyerlerde oluşan hasar drone kamerasıyla havadan görüntülendi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL