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Arnavutköy'de kamyonlar yasak yollarda çökme ve çamurlaşma yaratıyor - Son Dakika
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Arnavutköy'de kamyonlar yasak yollarda çökme ve çamurlaşma yaratıyor

Arnavutköy'de yapılan villaların şantiye alanına giden kamyonlar, yasak olmasına rağmen sokak aralarını kullanarak çökme ve çamurlaşma sorununa neden oluyor. Mahalle sakinleri, bir kamyonun geçişi sırasında sokağı araçlarıyla trafiğe kapatarak tepki gösterdi. Jandarma ve şantiye yetkilileri olaya müdahale etti.

Arnavutköy\'de kamyonlar yasak yollarda çökme ve çamurlaşma yaratıyor
18.12.2023 - 16:09,
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Arnavutköy'de villaların yapıldığı şantiye alanına giden kamyonların yasak olmasına rağmen kullandığı sokaklarda çökme ve çamurlaşma oluşunca, mahalle sakinleri bir kamyonun geçişi esnasında sokağı araçlarıyla trafiğe kapattı. Gerginlik devam ederken devreye Jandarma ve şantiye sorumluları girdi.

Arnavutköy Tayakadın Türkköşe Mahallesi'nde yapımı devam eden villa yapılarının şantiye alanına giden kamyonlar yasak olmasına rağmen mesafe kısaltmak amacıyla sokak aralarını güzergah olarak belirledi. Mahalle sakinleri ile kamyon şoförleri daha önce de karşı karşıya geldi. Kamyonlar kimi zaman yolda biriken çamura saplandı. Mahalle sakinleri ile kamyon şoförleri sık sık karşı karşıya gelirken mahalle sakinleri bugün sabah saatlerinde yine bir kamyonun geçişi esnasında sokağı araçlarıyla komple kapattı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma şantiye yetkilileri ile mahalleli arasındaki uzlaşmayı sağlamaya çalıştı. Olay yerine gelen şantiye yetkilisi yolların yapılacağı sözünü verirken mahalle sakinleri çalışma başlayana kadar araçlarını çekmeyeceğini belirtti.

Mahalle sakinlerinden Veli Taşdemir, "Civarımızda villalar var o şantiyelere giden kamyonlar bizim mahallemizden gidiyorlar daha önceden kullandıkları bir yol vardı orayı perişan ettikten sonra buraya geldiler. Yolu kazdılar yanlışlıkla kazdık diyerek toprakla örttüler. Ben çocuğumu sırtıma alarak taşımak zorunda kalıyorum. Bu millet şunda yolu komple kapattı. Şantiye kendi üzerinden atıyor, kamyon şoförleri de şantiyeyi suçluyor. 60 tonluk kamyon geliyor buraya geçemeyince saplanınca da iş makineleri ile çıkartmaya çalışıyorlar. Biz dubalarla geçişlerini kapattık geceleri gelip onları da kaldırmışlar. Şirket yetkililerini buraya çağırdık biz yolu yapacağız diyorlar ama yapmadılar bizi daha önce de oyaladılar. Bugün yol yapılmazsa yolu açmayacağız" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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