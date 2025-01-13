Arnavutköy'de Kaza: Sürücü Yer Değiştirip Kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de Kaza: Sürücü Yer Değiştirip Kaçtı

Arnavutköy\'de Kaza: Sürücü Yer Değiştirip Kaçtı

İstanbul Arnavutköy'de bir otomobil park halindeki minibüse çarptı, sürücüler olay yerinden kaçtı.

13.01.2025 14:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Arnavutköy'de seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki bir servis minibüsüne çarptı. Minibüste hasar oluşurken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Olay sonrası sürücünün yan koltuktaki kişiyle yer değiştirdiği görüldü.

Olay, 11 Ocak 2025 Cumartesi günü gece saatlerinde Arnavutköy İslambey Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre cadde üzerinde araç kullanma pratiği yapan kadın şoför, aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce orta refüje çarpma tehlikesi geçirdi. Daha sonra park halindeki servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsünde ve otomobilde hasar oluştu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde, kazanın gerçekleştiği daha sonra otomobil içerisinde bulunan şoför ve yan koltukta bulunan kişinin yer değiştirip olay yerinden kaçtığı görüldü. Öte yandan yan koltukta oturan kişinin kucağında çocuğun bulunduğu şans eseri olayda kimsenin yaralanmadığı görüldü. Sabah işyerine geldiklerinde araçlarının hasarlı olduğunu fark eden turizm firması yetkilileri güvenlik kamerası kayıtlarıyla birlikte olayı polise bildirdi. Kaçan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

"İnsan canı bu kadar ucuz olmamalı, bu bir vicdan meselesi"

Çarpma sonucunda aracı hasar alan Tolga Aklan yaşadığı durum ile ilgili, "biz sabah işimize geldiğimizde aracımızın vurulmuş olduğunu gördük. Kenara kayıtlarını incelediğimizde bir arkadaş sanırım eşine şoförlük öğretiyor, bizim aracımıza vuruyorlar hiç bir şekilde ne bir not ne bir numara bırakmadan kaçıp gidiyorlar. Bir kaç gün bekledik ama kimse gelmedi arayıp sormadı, biz gereken müracaatları yaparak şikayetçi olduk. Vurduktan sonra şoförler yer değişiyor, normalde bir hanımefendi sürerken daha sonra erkek olan kişi direksiyona geçiyor. Yanlarında çocukları da var ona da bir şey olabilirdi can bu kadar ucuz olmamalı diye düşünüyorum. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz. Çocuk yan tarafta bulunan kişi kimse onun kucağında kamera kayıtlarında hepsi görülüyor, kazadan sonra yer değiştirip olay yerinden kaçıyorlar. Hiç umursamıyorlar aracımız okul taşıtı normalde servis çekemiyor su anda. Burada birileri yürüyor olabilirdi, spor yapan birisi olabilirdi, biz oturuyor olabilirdik insan canı bu kadar ucuz olmamalı bu bir vicdan meselesi" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri olay yerinde kazaya karıştıktan sonra yer değiştirip olay yerinden uzaklaşan şahısları yakalamaya yönelik çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, Otomobil, istanbul, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Kaza: Sürücü Yer Değiştirip Kaçtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:54 ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz ABD Başkanı Joe Biden: Gazze ateşkesinin eşiğindeyiz
23:27 İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak İsrail askerleri, ateşkes imzalanmaması durumunda silah bırakacak
22:31 Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu Serenay Sarıkaya ile para karşılığı ilişki yaşadığı iddia edilen Mert Demir sessizliğini bozdu
22:28 ABD’deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı ABD'deki yangınların ekonomik zararı 275 milyar dolara ulaştı
22:02 Eski CIA şefinden İsrail’e ’Türkiye’ uyarısı: Felaket olur Eski CIA şefinden İsrail'e 'Türkiye' uyarısı: Felaket olur
09:32 Fransa’yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı Fransa'yı sarsan toplu tecavüz davasının ardından 480 mağdur daha ortaya çıktı
09:26 Şenol Güneş Galatasaray’a fena salladı Şenol Güneş Galatasaray'a fena salladı
09:21 DEM Parti’den Akdeniz Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir DEM Parti'den Akdeniz Belediyesi'ne kayyum atanmasına ilk tepki: Halkların bir arada yaşam umuduna yapılmış siyasi suikasttir
09:20 Çağla Şıkel’den ’’15 yaş küçük sevgili’’ iddialarına olay yanıt Çağla Şıkel'den ''15 yaş küçük sevgili'' iddialarına olay yanıt
08:52 Bütün ülke Arsenal’i tek başına eleyen Altay Bayındır’ı konuşuyor Bütün ülke Arsenal'i tek başına eleyen Altay Bayındır'ı konuşuyor
08:50 Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı Yüksek hızlı tren bilet tarifelerine zam yapıldı
08:47 Rıza Akpolat’ın gözaltına alınmasına CHP’den ilk tepki Rıza Akpolat'ın gözaltına alınmasına CHP'den ilk tepki
08:30 Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı Kız arkadaşının patronuna kızıp iş yerine molotofkokteyli attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2025 04:08:19. #1.12#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de Kaza: Sürücü Yer Değiştirip Kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.