Arnavutköy'de keçi sürüsü otomobilin üzerine çıkarak tepindi

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Arnavutköy'de keçi sürüsü bir otomobilin üzerine çıkarak tepindi. Keçilerin tepindiği otomobilde çizikler oluşurken, o ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde keçi sürüsü sokaktan geçtiği esnada park halindeki bir otomobilin üzerine çıkarak tepindi. Keçilerin kaput üzerinde tepinmesi nedeniyle araçta çizikler ve hasar oluştu. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. - İSTANBUL