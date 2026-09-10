Arnavutköy\'de köpek saldırısı 3 hayvanı telef etti, 9\'u yaralandı

Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde 64 yaşındaki Hanife Aydın'a ait küçükbaş hayvanlara köpekler saldırdı. 3 hayvan telef olurken, 9 hayvan yaralandı, bir hayvan ise kayboldu. Aydın, bölgede "Casper Barınak" olarak bilinen bir hayvanseverin baktığı köpeklerin geceleri alandan salındığını ve hayvanlarına saldırdığını iddia etti. Gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlatan Aydın, "Sabah elbisemi parçaladılar, beni de parçalayacaklar. Çözüm istiyorum" dedi. Mahalle sakinleri de aynı alandaki köpeklerle ilgili uzun süredir sorun yaşadıklarını öne sürdü. İHA ekibinin görüntülediği alanda çok sayıda köpek ve kulübe görülürken, iddiaların odağındaki Karaöz bölgede bulunamadı.

Olay, Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve mahalle sakinlerinin iddiasına göre, bölgede kiraladığı özel mülkte çok sayıda köpeğe bakan bir hayvansever, hayvanların kalması amacıyla araziye çok sayıda kulübe yerleştirdi. Mahalle sakinleri, "Casper Barınak" olarak adlandırılan alandaki bazı köpeklerin özellikle gece saatlerinde dışarı çıktığını ve çevrede hayvancılık yapan vatandaşların küçükbaş hayvanlarına saldırdığını öne sürdü. Son olarak 64 yaşındaki Hanife Aydın'ın sürüsüne köpekler saldırdı. Aydın'ın beyanına göre saldırıda 3 küçükbaş hayvan telef olurken, 9'u yaralandı, bir hayvan ise kayboldu. Aydın, yaklaşık bir ay önce de bir hayvanının benzer şekilde telef olduğunu söyledi.

Hayvanlarının halini görünce gözyaşlarına boğuldu

Geçimini hayvancılıkla sağlamaya çalışan Hanife Aydın, telef olan ve yaralanan hayvanlarının başında yaşadıklarını gözyaşları içerisinde anlattı. Aydın, "Geldiğimde koyunlarımın bir tanesini oraya kadar çekmişlerdi. Jandarmayı çağırdım. Gece bir daha gelmişler. Üç tane ölümüz, 9 tane yaralımız var. Bir tanesi de kaçmış, nerede olduğunu bilmiyorum. Beş tane keçim, 16-17 tane de koyunum var. Bir ay önce de bir tanesini burada yediler" dedi.

"Sürü halinde geliyorlar, beni de parçalayacaklar"

Köpeklerin sürü halinde dolaştığını iddia eden Aydın, kendisinin de tehlike atlattığını belirterek, "Sürüyle geliyorlar. Sabah benim elbisemi de parçaladılar. Beni de parçalayacaklar. Ben nasıl geçineceğim? Yemini mi, suyunu mu vereyim, ilaçlarını mı alayım? Bunlar da gitti. Çözüm istiyorum. Ben buradaki yerin kaldırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı.

Aydın ayrıca söz konusu alanla ilgili daha önce tepki gösterdiğini ve bunun ardından tehdit edildiğini de iddia etti.

Mahalle sakini: "Geçen yıl 11 tavuğumu yediler"

Mahalle sakinlerinden Gaffar Keskin de bölgede uzun süredir benzer sorunlar yaşandığını öne sürdü. Keskin, "Geçen sene 11'inci ayda benim 11 tane tavuğumu yediler. Hepsinin görüntüsü bende var. Defalarca söyledik. Vatandaşın parseline, arsasına köpek barınağı yapmış. Çok sayıda köpek evi var. Korkudan dışarı çıkamıyoruz" dedi. Keskin, söz konusu alanın çevresinde kötü koku ve hayvan kalıntıları bulunduğunu da iddia ederek, "Oralarda kemikler, hayvan ölüleri olduğunu görüyoruz. Pislikten, kokudan geçilmiyor. Belediyeye bildirdim, dilekçeyle şikayetçi oldum. Mahallede defalarca şikayette bulunuldu. Biz buradaki soruna çözüm bulunmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Dron ile görüntülendi

Mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine bölgeye giden İHA ekibi, köpeklerin bulunduğu alanı dron ile havadan görüntüledi. Görüntülerde arazi içerisinde çok sayıda köpek ile hayvanların barınması amacıyla oluşturulan kulübelerin bulunduğu görüldü. Alanın bazı bölümlerindeki çevre ve hijyen şartları da kameralara yansıdı.

Belediye Tayakadın'da 88 sahipsiz hayvanı topladı

Arnavutköy Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, 1 Ocak 2026 ile 9 Eylül 2026 tarihleri arasında Tayakadın Mahallesi genelinde gerçekleştirilen çalışmalarda 88 sahipsiz sokak hayvanı yakalanarak belediyeye ait barınaklara götürüldü. Ancak şikayetlere konu olan alandaki köpeklerin sahipsiz olmadığı ve bir kişi üzerine kayıtlı bulunduğu, hayvanların kiralanan özel mülkte bakıldığı bilgisine ulaşıldı. Bu nedenle belediye ekiplerinin söz konusu hayvanları sahipsiz hayvan kapsamında alandan toplayamadığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri ise ekiplerin kontrole geldiği dönemlerde bazı köpeklerin başka noktalara götürüldüğünü öne sürerek, bölgede kapsamlı inceleme yapılmasını talep etti.