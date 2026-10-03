Arnavutköy'de kurşunlama engellendi, İstanbul'da 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Arnavutköy'de kurşunlama engellendi, İstanbul'da 7 şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da tehdit olaylarına yönelik operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı, 4 ayrı tehdit olayı aydınlatıldı. Arnavutköy'de planlanan kurşunlama eylemi 2 şüphelinin suçüstü yakalanmasıyla engellendi, 7 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da polis ekiplerince tehdit olaylarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı. Çalışmalarda 4 ayrı tehdit olayı aydınlatılırken, Arnavutköy'de bir ikamete yönelik planlanan kurşunlama eylemi ise polis ekiplerinin suçüstü müdahalesiyle engellendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde meydana gelen tehdit olaylarına yönelik çalışma başlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, 22-29 Eylül tarihleri arasında Bakırköy'de bulunan bir otelde gerçekleştirilen tehdit olayıyla bağlantılı 4 şüpheli yakalandı. Ekipler, başka bir tehdit olayıyla bağlantısı tespit edilen 1 şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 29 Ağustos'ta Arnavutköy'de meydana gelen tehdit olayının ardından bir ikamete yönelik kurşunlama eylemi hazırlığı yapıldığını belirledi. Harekete geçen polis, eylemi gerçekleştirmek ve görüntülemek üzere bölgeye giden 2 şüpheliyi suçüstü yakalayarak saldırıyı gerçekleşmeden engelledi.

Operasyonlar sonucunda toplam 7 şüpheli yakalanırken, yürütülen çalışmalarla 4 ayrı tehdit olayı da aydınlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİstanbulGüvenlikGüncelSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aliyev’den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Ne yaptın Barış Alper Yılmaz Herkes onu konuşuyor Ne yaptın Barış Alper Yılmaz! Herkes onu konuşuyor
İkinciyi istiyorlardı Bir anda 5 çocukları oldu İkinciyi istiyorlardı! Bir anda 5 çocukları oldu
Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, A Milli Takım kampından ayrıldı
Fon vurgunu sonrası Fitch ile SP’nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti Fon vurgunu sonrası Fitch ile S&P'nin Türkiye ekonomisiyle ilgili tavrı netleşti
Beşiktaş Genel Kurulu’nda salon karıştı Yeniden oylama yapıldı Beşiktaş Genel Kurulu'nda salon karıştı! Yeniden oylama yapıldı
18:01
Cenaze namazında Fatih Terim’in zor anları
Cenaze namazında Fatih Terim'in zor anları
17:55
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy’u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
Ferhat Gündoğdu hakem Kerem Ersoy'u böyle tehdit etmiş: Elimde HTS kayıtların var
17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin malına el uzatanların yanlarına kar kalmayacak
17:28
ABD’de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu
ABD'de 6 kişiyi taşıyan özel jet kayboldu
17:18
Bahçeli’den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
Bahçeli'den fon vurgunu mesajı: Bu suçları işleyenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını milli bir vazife olarak görmekteyiz
15:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TEKNOFEST Güneydoğu’ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TEKNOFEST Güneydoğu'ya damga vuran sözler: Damada dedim ki...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2026 18:23:35. #.0.2#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de kurşunlama engellendi, İstanbul'da 7 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei