Arnavutköy'de Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda yoğunluk yaşandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda yoğunluk yaşandı

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Arnavutköy'de bulunan Haraççı Mezarlığı'nda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, yakınlarının mezarlarına dua etmek için ziyaretlerde bulundu. Mezarların sulanması ve bakımlarının yapılması için hayrat çeşmelerinden su dolduruldu. Ziyaretler sırasında dualar okundu.

09.04.2024 15:25  Güncelleme: 15:28
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Arnavutköy'de mezarlıklarda bayram öncesi yoğunluk

İSTANBUL - Arnavutköy'de mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar, yakınlarının mezarları başında dua etti.

Arnavutköy'de bulunan Haraççı Mezarlığı'nda bayram öncesi yoğunluk oluştu. Vatandaşlar hayrat çeşmelerinden doldurdukları sularla yakınlarının mezarlarını suladı ve bakımlarını yaptı. Yakınlarının mezarlarına gerçekleştirilen ziyaret sırasında dualar okundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda yoğunluk yaşandı - Son Dakika

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