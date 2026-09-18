Arnavutköy'de okul çevreleri dron destekli denetimlerle güvenli hale getiriliyor - Son Dakika
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Arnavutköy'de okul çevreleri dron destekli denetimlerle güvenli hale getiriliyor

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Arnavutköy\'de okul çevreleri dron destekli denetimlerle güvenli hale getiriliyor
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Arnavutköy'de polis ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin güvenliği için okul ve çevrelerindeki denetimlerini dron destekli olarak artırdı. Servis araçları tek tek durdurulup sürücüler ve öğrenciler kontrol edilirken, denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca süreceği belirtildi.

Arnavutköy'de polis ekipleri, yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenliğini sağlamak amacıyla okul ve çevrelerinde denetimlerini artırdı. Dron destekli uygulamalara trafik polisleri, mobil okul timleri ve asayiş ekipleri katılırken, okul çevreleri havadan da gözetlendi. Servis araçları tek tek durdurularak kontroller yapılırken, öğrencilere emniyet kemeri kullanmaları ve trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Uygulama sırasında ehliyetini yeni aldığı öğrenilen bir motosiklet sürücüsünün ehliyet belgesini ise polis ekipleri açtı.

Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçedeki okullar ve çevrelerini daha güvenli hale getirmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Eğitim öğretim dönemi boyunca devam etmesi planlanan çalışmalar kapsamında ilçede her gün farklı bir okul ve çevresinde uygulama gerçekleştiriliyor. Trafik polisleri, mobil okul timleri, asayiş ekipleri ve dron ekiplerinin katıldığı denetimlerde okul çevresindeki hareketlilik yakından takip ediliyor. Dron ile bölge havadan gözetlenirken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı ekipler sahada tedbir alıyor.

Servis araçları tek tek durduruldu

Yapılan denetimler kapsamında öğrenci servisleri tek tek durduruldu. Araçlar ve sürücülerin gerekli kontrolleri yapılırken, servislerde bulunan öğrencilere polis ekipleri tarafından emniyet kemerlerini takmaları ve yolculuk sırasında dikkatli olmaları konusunda uyarılar yapıldı. Öğrencilerle sohbet eden ekipler, güvenli yolculuk konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Polis ekiplerinin okul çevresinde oluşturduğu uygulama noktasında seyir halindeki otomobil ve motosikletler de durduruldu. Sürücülerin ehliyet ve araç kontrolleri gerçekleştirilirken, kurallara aykırı hareket ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ehliyetini polis ekipleri açtı

Uygulama sırasında ilginç anlar da yaşandı. Ehliyetini yeni aldığı öğrenilen bir motosiklet sürücüsü denetim noktasında durduruldu. Yapılan kontrol sırasında henüz açılmamış halde bulunan ehliyet belgesinin ambalajını trafik polisleri açtı. Ardından sürücünün kontrolleri gerçekleştirildi.

Denetimler eğitim öğretim yılı boyunca sürecek

Arnavutköy'de öğrencilerin okul çevrelerinde karşılaşabilecekleri olumsuzlukların önüne geçilmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimlerin eğitim öğretim yılı boyunca devam edeceği öğrenildi. Ekiplerin her gün farklı bir okul bölgesinde uygulama yaparak hem servisleri ve sürücüleri denetleyeceği hem de öğrencilere yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Trafik polisinden emniyet kemeri uyarısı

Okul servisine binerek her sabah ve her akşam yolculuk yapan öğrencilere Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekiplerinde görevli polis memurları tarafından tek tek uyarılar yapıldı. Öğrencilere emniyet kemeri takmanın önemi hatırlatılırken, servis aracı kullanan şoförlere ise öğrencileri her sürüş öncesi uyarmaları gerektikleri açıklandı.

Kaynak: İHA
Eğitim Öğretim YılıGüvenlik3. SayfaPolisSon Dakika

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