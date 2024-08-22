Arnavutköy'de olaylı gece, kimseye aldırış etmeden silahı ateşledi: 3 yaralı - Son Dakika
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Arnavutköy'de olaylı gece, kimseye aldırış etmeden silahı ateşledi: 3 yaralı

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir şahıs kahvehaneye ve etrafa silahla rast gele ateş etti. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

22.08.2024 20:54
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Arnavutköy'de olaylı gece, kimseye aldırış etmeden silahı ateşledi: 3 yaralı

İSTANBUL - İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir şahıs kahvehaneye ve etrafa silahla rast gele ateş etti. Olayda yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken yaşanan anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy ilçesi Boğazköy Yunus Emre Mahallesi'nde dün gece saatlerinde silah sesleri duyuldu. Cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Şahıslardan birisini kavga ettikleri adamlara ve etrafa ateş etmesiyle 3 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar olay yerine gelen ambulans ile civardaki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerine gelen polis ekipleri ise geniş çaplı incelemeler yaparak kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaya başladı.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasında

Olay anı cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde eline silah alan bir kişinin cadde de bulunan vatandaşlara aldırış etmeden silahını ateşlediği ve vatandaşların kahvehane içine kaçtığı görüldü. Görüntülerde şahısın silahını ateşleme anları da yer aldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de olaylı gece, kimseye aldırış etmeden silahı ateşledi: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Arnavutköy'de olaylı gece, kimseye aldırış etmeden silahı ateşledi: 3 yaralı - Son Dakika
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