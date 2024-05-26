Arnavutköy'de otomobil refüje çarptıktan sonra elektrik direğine çarptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Arnavutköy'de otomobil refüje çarptıktan sonra elektrik direğine çarptı

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjdeki tabelaları yıkıp elektrik direğine çarptıktan sonra toprak alana uçtu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Sürücünün sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.

26.05.2024 09:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjdeki tabelaları yıkıp elektrik direğine çarptıktan toprak alana uçtu. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye böyle kaydedildi.

Kaza, geçtiğimiz gece Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil cadde de bulunan orta refüje çarpıp üzerindeki işaretleme levhalarını çarpıp yıktıktan sonra aydınlatma direğine çarpıp çayırlık alana uçtu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazanın gece saatlerinde olması ve cadde de herhangi bir araç veya insan olmaması yaşanabilecek bir faciayı önledi. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Olaylar, Güvenlik, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de otomobil refüje çarptıktan sonra elektrik direğine çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


07:40 Göç İdaresi Başkanlığı, Afganlara kolay vize verileceği iddialarını yalanladı Göç İdaresi Başkanlığı, Afganlara kolay vize verileceği iddialarını yalanladı
00:45 Reisi’nin ölümünde çarpıcı detaylar Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş Reisi'nin ölümünde çarpıcı detaylar! Kazanın ardından ajanlar gösterileri engellemek için sokaklara inmiş
22:19 İsrail’de sokağa inen halk Netanyahu hükümetini istifaya davet etti İsrail'de sokağa inen halk Netanyahu hükümetini istifaya davet etti
20:41 Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş MHP’li vekilin ismini verdi: Kiralık katilin Bolu’da gizlendiğine dair kuvvetli şüphe var Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş MHP'li vekilin ismini verdi: Kiralık katilin Bolu'da gizlendiğine dair kuvvetli şüphe var
20:41 Burdur’da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18’inin durumu ağır Burdur'da diyalize giren hastalar rahatsızlandı: 18'inin durumu ağır
08:22 Yasa dışı bahis yapanlara operasyon Çok sayıda gözaltı var Yasa dışı bahis yapanlara operasyon! Çok sayıda gözaltı var
03:01 Hatay’da Sağanak Yağış: Caddeler Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı Hatay'da Sağanak Yağış: Caddeler Göle Döndü, Araçlar Mahsur Kaldı
22:57 Trabzon Tonya Belediye Başkanı darbeden memurlardan biri tutuklandı, diğeri serbest Trabzon Tonya Belediye Başkanı darbeden memurlardan biri tutuklandı, diğeri serbest
22:41 Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş’ın 5 maçlık cezası 4 maça indi Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş'ın 5 maçlık cezası 4 maça indi
22:35 Cannes Film Festivali’nde ’’Gazze’’ geçidi Kırmızı halıya damga vurdular Cannes Film Festivali'nde ''Gazze'' geçidi! Kırmızı halıya damga vurdular
22:34 Fenerbahçelilerin hayali Rusya’da gerçek oldu Şampiyon son haftada değişti Fenerbahçelilerin hayali Rusya'da gerçek oldu! Şampiyon son haftada değişti
22:19 AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol bypass ameliyatı sonrası hayatını kaybetti AK Parti Manavgat İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol bypass ameliyatı sonrası hayatını kaybetti
21:53 Otobüsleri ateşe verdiler Final maçı öncesinde PSG ve Lyon taraftarları birbirine girdi Otobüsleri ateşe verdiler! Final maçı öncesinde PSG ve Lyon taraftarları birbirine girdi
21:15 Patlayıcı madde atıp kaçtılar Küçükçekmece’de iş yerine saldırı: 1 yaralı Patlayıcı madde atıp kaçtılar! Küçükçekmece'de iş yerine saldırı: 1 yaralı
20:55 Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı Cezaevinde kendini yaralayan Bahar Candan hastaneye kaldırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2024 09:22:41. #1.11#
SON DAKİKA: Arnavutköy'de otomobil refüje çarptıktan sonra elektrik direğine çarptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement