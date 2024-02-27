Arnavutköy'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

Arnavutköy\'de Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı

Arnavutköy'de bir ara sokaktan çıkan otomobil sürücüsü, cadde üzerinden gelen motosikletli ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü çarpacağını anlayınca ayakta durarak kendini düşmekten korudu. İlginç kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

27.02.2024 14:01  Güncelleme: 14:04
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Arnavutköy'de ara sokaktan çıkan bir otomobil sürücüsü cadde üzerinden gelen motosikletli ile çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü çarpacağını anlayınca ayakta durarak kendini düşmekten korurken ilginç kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Arnavutköy Necip Fazıl Caddesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokaktan caddeye doğru çıkan otomobil sürücüsü, hızla gelen motosikletliyi son anda fark ederek frene bastı. O sırada hızını alamayan motosikletli, çarpacağını anlayınca motosikleti bırakarak ayakta durdu. Motosiklet sürücüsü, düşmekten kurtulurken motor da araca çarptı. İlginç kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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