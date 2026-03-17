Arnavutköy'de Otopark Kazası
Arnavutköy'de Otopark Kazası

Arnavutköy'de Otopark Kazası
17.03.2026 14:55
Sürücü, fren yerine gaza basarak park halindeki araçların üzerine çıktı; maddi hasar oluştu.

Arnavutköy'de park etmek isteyen bir sürücü, fren yerine gaza basınca park halindeki iki aracın üzerine çıktı. Kaza sonrası araç vinç yardımıyla bulunduğu yerden indirildi.

Olay, İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Merkez Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, vatandaşlar tarafından otopark olarak kullanılan alana park etmek isteyen bir sürücü, fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil önce toprak rampaya çıktı, ardından park halindeki iki aracın üzerine çıkarak durabildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Araçların sahiplerinin il dışında olduğu öğrenilirken, araçların üzerine çıkan otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden indirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, 3. Sayfa, Kaza, Son Dakika

