Arnavutköy'de oyun oynayan iki çocuk otomobili yaktı: O anlar kamerada - Son Dakika
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Arnavutköy'de oyun oynayan iki çocuk otomobili yaktı: O anlar kamerada

Arnavutköy'de oyun oynayan 6 ve 7 yaşındaki iki çocuk, kapıları kilitlenmeyen bir otomobilin içine çevreden topladıkları çöpleri doldurup ateşe verdi. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

29.07.2024 21:43
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Arnavutköy'de oyun oynayan iki çocuk otomobili yaktı: O anlar kamerada

İSTANBUL - Arnavutköy'de oyun oynayan 2 çocuk kapıları kilitlenmeyen bir otomobilin içerisine çevreden topladıkları çöpleri doldurup ateşe verdi. Araç kullanılamaz hale gelirken, o anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Olay, İstanbul Arnavutköy Hadımköy Mahallesi'nde geçtiğimiz gün, akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 6 ve 7 yaşındaki iki çocuk, bozuk olduğu için kapısı kilitlenmeyen otomobilin içine topladıkları çöpleri doldurup ateş verdi. İki çocuk ardından oradan uzaklaştı. Otomobil hurda yığınına dönerken, o anlar kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Çocuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de oyun oynayan iki çocuk otomobili yaktı: O anlar kamerada - Son Dakika

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