Arnavutköy\'de seyir halindeki otomobil tamamen yandı, demir yığını kaldı

Arnavutköy'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı otomobile müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Tamamen yanan araçtan geriye demir yığını kaldı.