Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil tamamen yandı, demir yığını kaldı - Son Dakika
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Arnavutköy'de seyir halindeki otomobil tamamen yandı, demir yığını kaldı

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Arnavutköy\'de seyir halindeki otomobil tamamen yandı, demir yığını kaldı
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Arnavutköy\'de seyir halindeki otomobil tamamen yandı, demir yığını kaldı
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Arnavutköy'ün Hadımköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araçtan geriye demir yığını kaldı.

Arnavutköy'de seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede alevlerin sardığı otomobil itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçtan geriye demir yığını kaldı.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde bulunan bir otomobilde yangın çıktı. Araçtan yükselen alevleri fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin sardığı otomobile müdahale ederek, yangını kontrol altına aldı. Tamamen yanan araçtan geriye demir yığını kaldı.

Kaynak: İHA
Adnan MenderesHadımköy3. SayfaOtomobilİtfaiyeGüncelSon Dakika

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