Arnavutköy'de seyir halindeki ticari araç alev alev yandı
İSTANBUL - Arnavutköy'de priz ve elektrik malzemeleri yüklü ticari araç seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Şoför ve çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle aleveler müdahale etmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Yangın, dün saat 17.15 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir halinde olan priz ve elektrik malzemeleri yüklü ticari aracın motor kısmında çıktı. Araç sürücüsü yangını fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarlar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine gelene kadar çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların panik halleriyle yangına müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların panik halinde yangın tüpleriyle aracı söndürmeye çalıştığı görüldü.
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