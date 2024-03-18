Arnavutköy'de su tankerinin vanası çalındı

Arnavutköy'de ilginç hırsızlık kamerada: Su tankerinin vanasını çaldılar
İSTANBUL - Arnavutköy'de sokakta yürüyen 2 kişi, yol kenarında bulunan su tankerinin vanasını tekmeleyerek kırıp çaldı. Tankerde bulunan su dakikalarca sokağa dökülürken, ilginç hırsızlık güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Olay, dün öğle saatlerinde Arnavutköy Nenehatun Mahallesi'nde bulunan bir sokakta gerçekleşti. Sokakta yürüyen 2 kişi yol kenarına bırakılan su tankerini gözlerine kestirdi. Şahıslardan biri tankerin vanasına tekme atarak kırdı. Kırılan vanayı alan şahıslar hızla sokaktan uzaklaştı. İlginç hırsızlık güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde vanayı tekmeleyerek kırdıktan sonra şahısların çaldığı ve dakikalarca suyun boşa aktığı görüldü. Mahalle de yaşayan bir vatandaşta duruma, "Burada yoldan geçenler tekme vurarak kırmışlar bu parkta duran gençler kendilerine bir kulübe yapmışlar tenha da olduğu için park hep buraya birikiyorlar geceleri de ateş falan yakarak rahatsızlık veriyorlar komşumun da su saatini kırmışlar. Kamera olduğunu fark etmemişler çalmışlar sanırım" Şeklinde konuştu.
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