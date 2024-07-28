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Arnavutköy'de tamirhanede çıkan çatışmada yakalanan bir şüpheli tutuklandı

İSTANBUL - Arnavutköy'de tamirhanede gerçekleşen silahlı çatışmada yakalanan 3 kişiden 2'sinin hastane de tedavisi devam ederken 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Arnavutköy ilçesi Hadımköy Mahallesi'nde 24.07.2024 tarihi saat 13.10 sıralarında bir oto tamirhane dükkanına 3 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. İş yeri sahibinin de karşılık verdiği saldırıda 2 kişi yaralanmıştı. Ayrıca, şüpheli M.Y.D.'nin daha önce Y.A.'nın iş yerinde aracını tamir ettirdiği fakat aracında yaşamış olduğu problem kayaklı aralarında husumet oluştuğu ve olayın bu nedenle gerçekleştiği öğrenilmişti.

İhbar üzerine harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde yaptığı çalışmada 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirirdi. Olaya karıştığı tespit edilen iş yeri sahibi Y.A. ve işyeri çalışanı N.A. ile birlikte karşı taraf olan M.Y.D. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden M.Y.D. ve Y.A.'nın hastanede tedavileri sürerken, şüpheli N.A. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi.