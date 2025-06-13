Arnavutköy\'de Terlik Fabrikasında Yangın

İstanbul Arnavutköy'de 5 katlı terlik fabrikasında çıkan yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Arnavutköy Taşoluk Mahallesi'nde bulunan 5 katlı terlik fabrikasında saat 14.40 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı veya yaralanma olmazken, ekiplerin binada soğutma çalışmaları devam ediyor. - İSTANBUL