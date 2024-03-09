Arnavutköy'de Ticari Araç Sürücüsü Kamyonla Çarpıştı

Siirt'te bir lokantaya silahlı saldırı

Siirt'in Güres Caddesindeki bir lokanta işletmesine, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri saldırganları bulmak için çalışma başlattı.