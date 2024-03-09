Arnavutköy'de ticari araç sürücüsü, sinyal vererek sol şeride geçen kamyonu göremeyip manevra yaptığı sırada otomobile çarptı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansırken kazada yaralanan olmadı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Gazi Fahrettin Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ticari araç sürücüsü, sinyal vererek sol şeride geçen kamyon sürücüsünü hızla gelmesi nedeniyle son anda fark ederek manevra yaptı. Sağ şeride geçen ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki otomobile çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken yaşananlar saniye saniye araç kamerasına yansıdı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de Ticari Araç Sürücüsü Kamyonla Çarpıştı - Son Dakika
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