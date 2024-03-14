Arnavutköy'de priz ve elektrik malzemeleri yüklü ticari araç seyir halindeyken motor kısmından alev aldı. Şoför ve çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle aleveler müdahale etmeye çalıştı. O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
Yangın, dün saat 17.15 sıralarında Arnavutköy Taşoluk Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde seyir halinde olan priz ve elektrik malzemeleri yüklü ticari aracın motor kısmında çıktı. Araç sürücüsü yangını fark etmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarlar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler olay yerine gelene kadar çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşların panik halleriyle yangına müdahale etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Görüntülerde vatandaşların panik halinde yangın tüpleriyle aracı söndürmeye çalıştığı görüldü. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de Ticari Araçta Yangın Çıktı, Vatandaşlar Yangına Müdahale Etti - Son Dakika
Kars'ta büyükbaş hayvan dolandırıcılığı yapan 3 şüpheli, kuyumcudan altın alırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, dolandırıcılıktan elde edildiği değerlendirilen para ve dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Edirne'de jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir tırın dorsesinde yapılan aramada 2 Mısır uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Başakşehir'de bir evden yaklaşık 1 milyon 700 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çalındığı iddiasıyla gözaltına alınan 1'i yaşı küçük 3 kadın, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra asansöre binerek binadan ayrılmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Çin'in Hebei eyaletindeki bir tavuk restoranında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi. Patlama, gaz sızıntısından kaynaklanmış olup, 27 kişi de yaralanmıştır. Olayın ardından soruşturma başlatılmış ve kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır.
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak orta refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Adana'da bir kişi park halindeki midibüsü kundakladığı anlar anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Olayı gerçekleştiren kişi kaçarak kayıplara karıştı. Şüpheli kaçarak izini kaybettirirken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta çıkan yangını söndürdü. Polis olayı gerçekleştiren kişiyi yakalama çalışmasına devam ediyor.
Kars'ta 3 dolandırıcı, 'hayvan alacağız' diyerek dolandırdıkları kişinin parasıyla kuyumcudan altın alırken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin daha önce de dolandırıcılık suçundan işlem yapıldığı ve dolandırdıkları paralarla altın aldıkları ortaya çıktı.
Antakya İlçesi Serinyol Mahallesinde bulunan boş alandaki çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ardından bölgede soğutma çalışması yapıldı.
Konya'da yaşayan Hüseyin A., anlaşmalı boşandıktan sonra çocuklarına DNA testi yaptırdı. Test sonuçlarına göre, 15 yaşındaki oğlu biyolojik babası çıkarken, 12 ve 9 yaşlarındaki kız çocuklarının biyolojik babası olmadığı ortaya çıktı. Eski eşi ise çocukların babasının Hüseyin A.'nın kuzeni olduğunu iddia etti. Hüseyin A., çocukların geleceğini düşünerek adaletin gereğini beklediğini söyledi.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı, FETÖ davasından 4 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan bir şahsı yakaladı. E.Y.K. isimli şahıs, jandarma tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı ve tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?