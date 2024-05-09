Arnavutköy'de trafik haftası nedeniyle sürücülere uyarılarda bulunuldu

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Arnavutköy'de trafik haftası nedeniyle sürücülere uyarılarda bulunularak kurallar hatırlatıldı

İSTANBUL - Arnavutköy'de trafik haftası nedeniyle polis ve jandarma ekipleri uygulama noktası oluşturarak araç sürücülerine uyarılarda bulunarak, trafikte uyulması gereken kuralları anlattı.

Arnavutköy'de trafik haftası nedeniyle polis ve jandarma ekipleri uygulama noktası oluşturarak vatandaşlara trafik kuralları hakkında uyarılarda bulunarak kuralları hatırlattı. Ekipler, sürücülere emniyet kemeri başta olmak üzere yaya öncelikleri ve uzun yollarda uyulması gereken kuralları da hatırlattı. Yapılan uygulama kapsamında durdurulan sürücüler ise, yapılan uygulamaların memnuniyetinden bahsetti.