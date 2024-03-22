Arnavutköy'de Trafik Tartışması: Sürücü Bıçak Çekti - Son Dakika
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Arnavutköy'de Trafik Tartışması: Sürücü Bıçak Çekti

Arnavutköy'de trafik nedeniyle yaşanan tartışmalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir sürücü, çevreyolunda önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçak çekti.

22.03.2024 09:56
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Arnavutköy'de sürücülerin trafikte yaşadığı tartışma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken bir sürücü çevreyolunda önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçak çekti.

Arnavutköy'de farklı noktalarda araç sürücülerinin trafik nedeniyle yaptığı tartışmalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir kişi tartıştığı araç sürücüsünün önünü keserek eline aldığı bıçakla araçtan inmesini istedi. Bir diğer yaşanan olayda ise taksi ile minibüs sürücüsü tartıştı. Yaşanan tartışmalar cep telefonuyla kayda alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Trafik Tartışması: Sürücü Bıçak Çekti - Son Dakika

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