Arnavutköy'de sürücülerin trafikte yaşadığı tartışma anları cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken bir sürücü çevreyolunda önünü kestiği otomobilin sürücüsüne bıçak çekti.
Arnavutköy'de farklı noktalarda araç sürücülerinin trafik nedeniyle yaptığı tartışmalar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir kişi tartıştığı araç sürücüsünün önünü keserek eline aldığı bıçakla araçtan inmesini istedi. Bir diğer yaşanan olayda ise taksi ile minibüs sürücüsü tartıştı. Yaşanan tartışmalar cep telefonuyla kayda alındı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Arnavutköy'de Trafik Tartışması: Sürücü Bıçak Çekti - Son Dakika
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, çarşı merkezinde ve evlerin kapısını çalarak dilencilik yapan 2 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler, yasal işlemlerin ardından şehir dışına gönderildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Süleymanpaşa ilçesinde yapılan aramalarda 3 adet sikke, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca ve 50 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon sonucunda 1 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 8 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 2 şüpheliden bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin sağlık kuruluşunda yapılan testlerinde uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi ve adli süreç devam ediyor.
Batman'ın Sason ilçesinde 3 gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle iki katlı boş kerpiç ev çöktü. Yağışlar sonucu meydana gelen sel nedeniyle birçok cadde ve sokak dere yatağına döndü. Yıkılan evin boş olması faciayı önledi.
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde camiden evine bisikleti ile gittiği esnada dengesini kaybeden yaşlı adam, otomobile çarparak yaralandı. Olayın ardından yaralı hastaneye kaldırıldı ve polis ekipleri inceleme başlattı.
Keşan ilçesinde 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı ve hırsızlık şüphelisi tutuklandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Didim, Germencik ve Kuşadası ilçelerinde terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 7 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler hakkında adli süreç devam ediyor.
Adana Çukurova polisi, gerçekleştirdiği asayiş uygulamaları sonucunda 6 uzun namlulu tüfek ve 14 tabanca olmak üzere toplam 20 ruhsatsız silah ele geçirdi. Ayrıca, uygulamalarda bin 698 mermi, 175.26 gram eroin, 319.57 gram uyuşturucu madde ve 360 uyuşturucu hap da bulundu. 212 şüpheli ise yakalanarak mahkemeye sevk edildi.
Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde 4 yıl 6 ay hapis cezasıyla aranan bir şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Instagram fenomeni Elena Larrea, liposuction operasyonu sonrası oluşan bir kan pıhtısı nedeniyle hayatını kaybetti. 30 yaşındaki Larrea'nın ölüm nedeni pulmoner tromboz olarak belirlendi. Bu durum, kan pıhtısının bacaklardan akciğerlere vurduğu nadir görülen bir vaka. Larrea'nın ölümünün liposuction operasyonunu takip ettiği iddia ediliyor.
Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, tır ile servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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