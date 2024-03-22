Arnavutköy'de Trafik Tartışması: Sürücü Bıçak Çekti

Adana'da 20 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Adana Çukurova polisi, gerçekleştirdiği asayiş uygulamaları sonucunda 6 uzun namlulu tüfek ve 14 tabanca olmak üzere toplam 20 ruhsatsız silah ele geçirdi. Ayrıca, uygulamalarda bin 698 mermi, 175.26 gram eroin, 319.57 gram uyuşturucu madde ve 360 uyuşturucu hap da bulundu. 212 şüpheli ise yakalanarak mahkemeye sevk edildi.