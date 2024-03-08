Arnavutköy'de usulsüz villa kiralayan şahsa 94 bin lira ceza

Arnavutköy'de bulunan bir villayı usulsüz olarak farklı kişilere kiralayan şahsa 94 bin lira ceza kesildi
İSTANBUL - Arnavutköy'de bulunan bir villaya baskın düzenleyen polis ekipleri, ikameti yasal şekilde kiraladığı fakat usulsüz olarak farklı kişilere kiraladığı tespit ettikleri Çin uyruklu bir şahsa 94 bin 622 lira idari para cezası kesti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda yabancı uyruklu şahsın bulunduğu bilgisi üzerine Arnavutköy Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan bir villaya baskın düzenledi. Villada, Çin uyruklu çok sayıda şahsın olduğu şahısların ülke girişlerinde usulsüzlük olmadığı tespit edildi. İncelemelerde Çin uyruklu J.M. isimli şahsın ikameti yasal şekilde kiraladığı fakat usulsüz olarak farklı kişilere kiraladığı tespit edilmesi üzerine ikamet zabıta ekiplerince mühürlenirken J.M. isimli şahsa ise 94 bin 622 lira idari para cezası kesildi.
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Düzce'de çöp konteynırında bulunan tek tırnaklı hayvana ait olabileceği değerlendirilen kemiklerden alınan ve bu kemiklerden alınmış etleri kullanma ihtimaline karşı civarda bulunan tüm işletmelerden alınan et numunelerinin sığır eti olduğu ortaya çıktı.
Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından çökertilen ve İsrail dış istihbarat servisi Mossad'a bilgi sızdırmakla suçlanan hücrenin 6 üyesi, uluslararası casusluk suçu kapsamında tutuklandı. Şebekenin bir üyesi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Operasyon sonucunda, eski ve faal kamu görevlilerinin de bulunduğu 7 kişilik hücre adliyeye sevk edilmişti. Şüpheliler arasında FETÖ/PDY üyesi bir ihraç polis ile hücrenin başındaki eski emniyet amiri de yer alıyor.
Arnavutköy'de bulunan bir villaya yapılan baskında, Çin uyruklu bir şahsın ikameti yasal şekilde kiraladığı fakat usulsüz olarak farklı kişilere kiraladığı tespit edildi. Polis ekipleri, şahsa 94 bin 622 lira idari para cezası kesti.
Adana'da bir devlet hastanesinde başhekim yardımcısı olan kadın, ayrıldığı eşi tarafından tabanca ile vurularak öldürüldü. Eski eşinin Adana'da olduğunu öğrenen katil, kadını annesinin evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu. Olayın ardından polis ekipleri, kaçmaya çalışan katili kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve İsrail İstihbarat Servisi ile bağlantılı oldukları belirlenen 7 kişiden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonu sonucunda gerçekleşen gözaltılar, 4. Sulh Ceza Hakimliği tarafından karara bağlandı.
Kars'ta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı. Operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve mühimmat ele geçirildi.
Trabzon merkezli düzenlenen change oto operasyonunda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, ağır hasarlı araçların yurtdışından getirilerek change yapılarak satılması ve belgede sahtecilik yapılması olayıyla ilgili olarak 38 araç tespit edildi. Güvenlik güçlerinin operasyonu sonucunda 26 şüpheli gözaltına alınırken, 7 kişi tutuklandı.
Bir devlet hastanesinde başhekim yardımcısı olan Feray Balkan, ayrıldığı eşi tarafından Adana'da tabanca ile vurularak öldürüldü. Olayın ardından kaçmaya çalışan katil, Çukurova polisi tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Feray Balkan isimli kadın, eski eşi Seçkin E. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, Seçkin E'yi gözaltına aldı. Balkan'ın yakınları ise olay yerine gelerek sinir krizi geçirdi. Balkan'ın Nizip Devlet Hastanesinde başhekim yardımcısı olarak görev yaptığı ve çiftin bir yıl önce boşandığı belirtildi.
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