Arnavutköy'de Uyuşturucu Satıcısı Suçüstü Yakalandı - Son Dakika
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Arnavutköy'de Uyuşturucu Satıcısı Suçüstü Yakalandı

Arnavutköy\'de Uyuşturucu Satıcısı Suçüstü Yakalandı

Arnavutköy'de polisin teknik takibinde olan bir kişi uyuşturucu madde sattığı esnada suç üstü yakalanırken üzerinden 2 kilo 568 gram uyuşturucu madde çıktı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09.03.2024 09:33
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Arnavutköy'de polisin teknik takibinde olan bir kişi uyuşturucu madde sattığı esnada suç üstü yakalanırken üzerinden 2 kilo 568 gram uyuşturucu madde çıktı. Çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Arnavutköy'de polisin yakın takibinde olan B.Ö. isimli şahıs bir ara sokakta uyuşturucu madde satışı yaptığı esnada suç üstü yakalandı. Daha önceden de çeşitli suçlardan kaydı olduğu öğrenilen B.Ö. 'nün üzerinde ve evinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 kilo 568 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy'de Uyuşturucu Satıcısı Suçüstü Yakalandı - Son Dakika

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