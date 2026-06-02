Arnavutköy\'de Vinç Devrildi: 2 Yaralı

Olay, Arnavutköy ilçesi Sazlıbosna Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat şantiyesinde kule vinç henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yaşanan kaza sırasında vinç operatörü Şerafettin A. ve Adem A. isimli işçi ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vinç operatörü ve ağır yaralanan işçiyi kurtardı. İşçiler, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL