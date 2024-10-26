Arnavutköy\'de Yangın Panik Yarattı

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Arnavutköy'de bulunan Azimli Geri Dönüşüm Tesisi'nin kapalı alanında iddiaya göre sigara içen çalışanlar yangına neden oldu. Kısa sürede iş yerini dumanlar sararken, ihmalkar çalışanlar itfaiye ve polis ekiplerini tesise almamak için zorluk çıkarttı. Ekipler, güçlükle de olsa yangını kontrol altına alındı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ömerli Mahallesi'nde bulunan Azimli Geri Dönüşüm Tesisi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kapalı alanda sigara içen işçilerin neden olduğu yangında kısa süre içinde tesisi dumanlar sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yangın yeri ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etmek için çalışma başlatırken, çalışanlar iş yeri içerisine kimsenin girmesine izin vermedi.

Öte yandan, çalışanlar yangına müdahale eden itfaiye ekibi, polis ve gazetecilere zorluk çıkarttı. Ekipler güçlükle de olsa yangını kontrol altına aldı. Polis ekiplerinin yangınla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi. - İSTANBUL