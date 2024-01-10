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Arnavutköy'deki Film Platosunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Arnavutköy'deki Film Platosunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Arnavutköy'de bulunan 26 bin metrekarelik film platosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Arnavutköy\'deki Film Platosunda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
10.01.2024 - 02:59,
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Arnavutköy'de 26 bin metrekarelik alana kurulu film platosunda çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen iki kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 00.00 sıralarında Arnavutköy Yassıören Mahallesi Hifa Sokak'ta bulunan film platosunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 26 bin metrekare alana kurulu 4 film platosunun bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yangın büyürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. İstanbul'un birçok ilçesinden gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan film stüdyosuna dört bir yandan müdahale etti. Yangında ölü ve yaralı olmazken dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Alev alev yanan film stüdyosu yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında film platosu kullanılamaz hale geldi.

Ekipler yangın çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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