Arpaçay'da Takla Atan Otomobilde Yaralanan Yok
Arpaçay'da Takla Atan Otomobilde Yaralanan Yok

20.10.2025 09:19
Kars'ın Arpaçay ilçesinde bir otomobil takla attı, yaralanan olmadı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Arpaçay'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazayı otomobilde bulunan yaralanmadan atlattı.

Kaza; Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Doğruyol köyünde meydana geldi. Doğruyol köyünden Arpaçay'a seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde gelen sağlık ekipleri araçta bulunan kişileri ayakta kontrol etti. Kazada yaralanan olmazken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kaynak: İHA

Otomobil, Arpaçay, Kaza, Kaza, kars, Son Dakika

Arpaçay'da Takla Atan Otomobilde Yaralanan Yok
