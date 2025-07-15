Arsuz\'da Kontrolden Çıkan Otomobil Uçuruma Yuvarlandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada yaralanan 4 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Arsuz ilçesi Karahüseyinli Mahallesi'nde yaşandı. Seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçurumda mahsur kalan 4 yaralı, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bulundukları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - HATAY