Arsuz'daki Yangın Hızla Kontrol Altına Alındı
Hatay’ın Arsuz ilçesinde kazan dairesindeki yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir binanın kazan dairesinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle binaya sirayet etmeden kontrol altına alındı.
Yangın, Arsuz ilçesine bağlı Arpaçiftlik Mahallesi'nde bulunan bir binanın kazan dairesinde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerin müdahalesiyle yangın binaya sıçramadan kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi.
Yangında kazan dairesi zarar gördü.
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