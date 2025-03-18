Van'ın Gevaş ilçesinde Artos Dağı'nda mahsur kalan dağcıları kurtarmak için çalışma başlatıldı. Gevaş ilçesinde Artos Dağı'na tırmanan bir grup dağcı, zirveye ulaştıktan bir süre sonra inişe geçti. 3 bin 100 metre irtifada dağcılardan biri düşerek ayağını kırdı. Bölgede mahsur kalan dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.