Mardin'in Artuklu ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - MARDİN
Son Dakika › 3.Sayfa › Artuklu'da Otluk Alanda Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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