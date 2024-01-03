Artvin- Ardahan karayolunda heyelanlara neden olan kayalar temizleniyor

ARTVİN - Artvin'de karayolu güvenliğini tehdit eden yamaçlardaki kayalar, endüstriyel dağcılar tarafından temizleniyor.

Artvin- Şavşat karayolunda endüstriyel dağcılar, karayolunda gerekli güvenlik önlemleri alındıktan sonra halatlarla tırmandıkları yamaçlardan karayoluna düşme riski olan kayaları levye, kriko ve bazen de patlatma yönetimiyle kontrollü şekilde düşürüyor. Artvin'de son zamanlarda sıklıkla meydana gelen heyelanlar nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğü önlem çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Artvin-Ardahan Karayolunun 18. ve 22. kilometresi Varyant mevkiinde meydana gelen heyelanlar nedeniyle yol ulaşıma kapanmış maddi hasarlar oluşmuştu. Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açsa da çevredeki kayalar tehlike saçmaya devam ediyordu. Bu kapsamda Karayolları Bölge Müdürlüğünce trafik güvenliğini tehdit eden bölgede risk tespit edilen yamaçlardaki taş ve kayalar temizlenmeye başlarken, çalışmaların endüstriyel dağcılar tarafından yıl içinde devam edeceği öğrenildi.