Artvin Borçka'da Çamlı Tünel girişindeki heyelan Güreşen yolunu ulaşıma kapattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin Borçka'da Çamlı Tünel girişindeki heyelanda toprak, kaya ve fındık dalları Güreşen köyü yoluna sürüklendi; yol çift yönlü ulaşıma kapandı. Araç kuyruğunda bekleyen vatandaşlar kaya ve dalları kaldırmaya çalışırken, heyelanda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.
Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Güreşen köyü yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
Borçka-Güreşen yolunun Çamlı Tünel girişinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları ile fındık dalları yola sürüklendi. Yolun kapanmasıyla bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Ekiplerin bölgeye ulaşmasını bekleyen vatandaşlar, yola düşen kaya parçalarını ve dalları kaldırarak yolu açmaya çalıştı. Heyelanda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, yolun yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatılması bekleniyor.
Kaynak: İHA
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