Artvin Borçka\'da çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi

Ağrı'da Camide Tüfekle İntihar

Ağrı'nın Cami Mahallesi'nde bulunan Eski Merkez Camii'nde, Van nüfusuna kayıtlı ve Patnos'ta seyyar satıcı olan M.Ö. isimli bir kişi, yanında bulundurduğu tüfekle kendini vurarak intihar etti. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ancak M.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.