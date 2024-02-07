Artvin Borçka\'da Sel ve Su Baskınlarında Camide Mahsur Kalan Cemaat Panik Yaşadı

Artvin'in Borçka ilçesinde meydana gelen sel ve su baskınlarında camide mahsur kalan cemaat, panik ve korku anlarını anlattı. Miraç Kandili için camide bulunan bir kadının yükselen sel suları ile korkarak kalp krizi geçirdiği öğrenilirken, hastaneye kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Artvin'de iki gündür aralıksız devam eden sağanak yağış nedeniyle Borçka ilçesinde derelerin de taşmasıyla ev ve iş yerleri sular altında kalırken, yollar göle döndü. Küçükköy Mahallesi'ndeki Kaleiçi Camii'nde Hopa-Borçka karayolundan gelen sular nedeniyle cemaat mahsur kaldı. Suyun şiddetli şekilde geldiğini gören camideki 2 kadın panik yaparak fenalaştı. O sırada camide olan ve yengesinin kalp krizi geçirdiğini ifade eden Ahmet Çakır, korku dolu anları anlattı. Suyun gelişini hemen cami imamına söylediklerini ve o esnada vatandaşların panik yapmaya başladığını kaydeden Çakır, "Dün herkesin bildiği gibi kandil programı vardı. Yatsı namazımızı kıldık, hocamız duaya başlamıştı ki oğlum geldi 'Baba su taşmış' dedi. Hoca duayı kesti, kapıya çıktık, diz boyunu geçmişti. Ama kadınlar ve yaşlılar geçemedi. Hatta kız çocukları içeride büyük panik yaşadı. Yengem korkudan kalp krizi geçirdi" dedi.
"Ben yukarıya çıkıp cemaate haber verene kadar sel gelmişti"
Cemaate haber vermek için camiye çıktığı esnada suyun daha da yükseldiğini ve cemaatin camide mahsur kaldığını dile getiren Mustafa Çakır ise, "Sel geldiğinde bende burada mevlit sonrası verilecek ikramlıkları hazırlıyordum, onları dağıtacaktım. Dayımı gördüm, bir anda koşarak geldi ve bana 'İçeriye haber ver, sel geliyor herkes çıksın camiden' dedi. Ben yukarıya çıkıp cemaate haber verene kadar sel gelmişti zaten. Arabamız da caminin önündeydi. Onu kurtarmaya çalışacaktım ancak suyu görünce vazgeçtim, çünkü su çok yükselmişti. Biz camimizin arka tarafından çıkarak kurtulduk. Cemaat ise camide kaldı. Cemaat sonrasında bölgeye gelen iş makinesinin kepçesi ile tahliye edildi" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, camide kalp krizi geçiren kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ARTVİN
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Son Dakika › 3.Sayfa › Artvin Borçka'da Sel ve Su Baskınlarında Camide Mahsur Kalan Cemaat Panik Yaşadı - Son Dakika
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