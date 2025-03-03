Artvin'de 39 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Artvin'de 39 Aranan Şahıs Yakalandı

Artvin\'de 39 Aranan Şahıs Yakalandı

Artvin'de Jandarma, 21-28 Şubat arasında aranan 39 kişiyi yakaladı. Mücadele devam edecek.

03.03.2025 14:53
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Artvin'de bir haftada farklı suçlardan aranan 39 kişi Jandarma ekiplerinin başarılı çalışması sonucunda yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik il genelinde 21 Şubat - 28 Şubat arasında emniyet ve jandarma ekiplerince çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 1 ve 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 6 ve ifadeye yönelik 28 olmak üzere aranan toplam 39 kişi yakalandı.

Ayrıca açıklamada, Artvin'in huzuru ve güvenliği için emniyet ve jandarma ekiplerinin suçlulara karşı mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de 39 Aranan Şahıs Yakalandı - Son Dakika

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