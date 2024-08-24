Aşırı yağışlar sonrası dere taştı, beton mikseri sürücüsü son anda kurtuldu

Artvin'in Arhavi ilçesinde aşırı yağışlar sonrası Kapisre Deresi taştı. Dere ıslahı çalışması yapan beton mikseri kayan toprakla dereye düşerken, sürücü son anda kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Şiddetti yağışlar sonrası, Kapisre Deresi taştı.
Taşkın sırasında dere ıslahı çalışmaları yapan beton mikseri taşan dere nedeniyle meydana gelen toprak kaymasıyla birlikte dereye devrildi. Sürücü, dikkati sayesinde son anda kurtulurken, ekipler kısa süre içinde bölgede güvenlik çalışması başlattı.
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