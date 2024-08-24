Aşırı yağışlar sonrası dere taştı, beton mikseri sürücüsü son anda kurtuldu - Son Dakika
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Aşırı yağışlar sonrası dere taştı, beton mikseri sürücüsü son anda kurtuldu

Aşırı yağışlar sonrası dere taştı, beton mikseri sürücüsü son anda kurtuldu

Artvin'in Arhavi ilçesinde aşırı yağışlar Kapisre Deresi'ni taşırdı. O esnada dere ıslahı çalışması yapan bir beton mikseri kayan toprakla dereye düştü. Araç kısa süre içinde sulara gömülürken sürücü ise son anda kurtuldu.

24.08.2024 19:33  Güncelleme: 20:53
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Artvin'in Arhavi ilçesinde aşırı yağışlar sonrası Kapisre Deresi taştı. Dere ıslahı çalışması yapan beton mikseri kayan toprakla dereye düşerken, sürücü son anda kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. Şiddetti yağışlar sonrası, Kapisre Deresi taştı.

Aşırı yağışlar sonrası dere taştı, beton mikseri sürücüsü son anda kurtuldu

Taşkın sırasında dere ıslahı çalışmaları yapan beton mikseri taşan dere nedeniyle meydana gelen toprak kaymasıyla birlikte dereye devrildi. Sürücü, dikkati sayesinde son anda kurtulurken, ekipler kısa süre içinde bölgede güvenlik çalışması başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Aşırı yağışlar sonrası dere taştı, beton mikseri sürücüsü son anda kurtuldu - Son Dakika

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