Artvin'de batan teknedekileri kurtaran şahıs o anları anlattı - Son Dakika
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Artvin'de batan teknedekileri kurtaran şahıs o anları anlattı

Artvin\'de batan teknedekileri kurtaran şahıs o anları anlattı

Artvin'de dün akşam baraj gölünde batan teknedekileri kurtararak kıyıya çıkartan Çağlayan Kaya Dede, yaşadıklarını paylaştı. Dede, kaza anında feryatları duyup hiç tereddüt etmeden suya atladığını ve 3 kişiyi kurtardığını belirtti.

06.06.2024 12:02
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Artvin'de batan teknedekileri kurtararak kıyıya çeken şahıs o anları anlattı

ARTVİN - Artvin'de dün akşam baraj gölünde batan teknedekileri kurtararak kıyıya çıkartan şahıs yaşanan o anları anlattı.

Artvin'de Kaledibi İskele mevkiinde bulunan baraj gölünde bilinmeyen bir sebeple batan teknede bulunan 5 kişiden üçünü kurtaran Çağlayan Kaya Dede, yaşadıklarını paylaştı. Batan tekneden feryatları duyduğunu ve hiç tereddüt etmeden göle atladığını ifade eden Dede, "Kaza anında ailemle birlikte buradaydım. Çığlık seslerini duyunca koşup olay yerine gittim. Gölün ortasındaydılar ve hiçbiri kıyıya gelemiyordu. Akıntıyla sürükleniyorlardı. Çok iyi bir yüzücü değilim ama can uğruna o an hiç düşünmeden suya girdim. Ben 3 kişiyi getirdim, diğer iki kişiyi de diğer arkadaşlar kurtardı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Artvin'de batan teknedekileri kurtaran şahıs o anları anlattı - Son Dakika

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