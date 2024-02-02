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Artvin'de boşanma aşamasındaki Ender Turhan, eşi Hacer Turhan'ı öldürdü ve intihar etti - Son Dakika
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Artvin'de boşanma aşamasındaki Ender Turhan, eşi Hacer Turhan'ı öldürdü ve intihar etti

Artvin\'de boşanma aşamasındaki Ender Turhan, eşi Hacer Turhan\'ı öldürdü ve intihar etti

Artvin'de boşanma aşamasındaki Ender Turhan, eşi Hacer Turhan son kez görüşmeye çağırdığı eşini silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olayın ardından Ender Turhan hastaneye kaldırılırken, Hacer Turhan olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma başlatıldı.

02.02.2024 17:27
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Artvin'de boşanma aşamasındaki Ender Turhan, eşi Hacer Turhan son kez görüşmeye çağırdığı eşini silahla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

Edinilen bilgilere göre olay Arhavi Musazade Mahallesi'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Ender Turhan (30), eşi Hacer Turhan'ı (38) görüşmek için çağırdı. Görüşme sırasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası Ender Turhan silahını çıkartarak eşini öldürdü. Daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Hacer Turhan olay yerinde hayatını kaybederken, Ender Turhan ise yaralı halde Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ender Turhan'ın durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ARTVİN

Kaynak: İHA

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