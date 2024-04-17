Artvin\'de çöp döküm sahasında çıkan yangın kontrol altına alındı

3.Sayfa

Artvin'de çöp döküm ve depolama sahasında gece başlayan yangına belediye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Kontrol altına alınan yangının, metan gazı kaynaklı olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Artvin merkeze bağlı Varyant mevkiinde vahşi çöp depolama olarak ifade edilen bölgede çöp yığınının oluşturduğu metan gazı patlaması nedeniyle gece saatlerinde yangın başladı. İhbar üzerine bölgeye Artvin Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 5 dönüme yayılan ve ara ara küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangına müdahale etti. Gün ağarıncaya kadar devam eden müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin iş makinesi eşliğinde çalışmaları devam ediyor. - ARTVİN